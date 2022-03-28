Германия укрепит противоракетную оборону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия намерена укрепить систему противоракетной обороны. Подробности возможных сделок по закупке вооружений он рассказывать отказался.
«У меня нет намерения разбалтывать детали все еще ведущихся консультаций о наших планах, но я могу вам сказать, что это является частью того, что мы обсуждаем по обоснованным причинам», – заявил Шольц во время интервью телеканалу ARD.
По данным ряда СМИ, Германия намерена приобрести установки ПВО у Израиля и создать аналог «Железного купола».
Ранее «СП» писала о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР и дальше будет развивать наступательные вооружения.