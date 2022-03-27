Войска РФ поразили ракетами стратегический завод на Украине

Армия России продолжает планомерную очистку территории Украины от националистических формирований. Одновременно обеспечивается эвакуация мирных жителей.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

27 марта российское Министерство обороны проинформировало об обстреле высокоточным оружием большой дальности крупного склада горючего, расположенного в районе города Львова на западе Украины.

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— Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горюче-смазочных материалов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях страны, а также под Киевом, — сказал руководитель пресс-службы Министерства обороны Игорь Конашенков.

Кроме того, при обстреле уничтожены цеха и частично разрушена инфраструктура Львовского радиоремонтного завода, на котором, по словам генерала, проводились ремонт и модернизация зенитно-ракетных комплексов «Тор» и С-125, а также велась сборка радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины. Занимались на предприятии и производством станций радиоэлектронной борьбы и танковых прицелов. Подобные производственные предприятия считаются у военных объектами высокой стратегической важности.

Представитель Министерства обороны добавил, что российские военные уничтожили склад ракет к комплексам С-300 и «Бук» в 30 километрах от Киева.

Из Херсонской области только за один день 26 марта силами российских войск обеспечена эвакуация 90 мирных граждан России, Украины и Молдовы. Беженцы доставлены военной автоколонной на территорию Крыма. Как рассказал Игорь Конашенков, за месяц спецоперации из Херсонской области эвакуировано около 500 граждан других государств. Большую часть составляют женщины и дети.

Российские войска ведут бои за контроль над населенным пунктом Новомихайловка. За вчерашний день были уничтожены шесть бронеавтомобилей и батарея артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона, а также свыше 30 человек личного состава противника из 54-й механизированной бригады ВСУ.

Идет наступление на опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке. На данном направлении уничтожены до 50 украинских военных 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За сутки авиация поразила ракетами 91 военный объект на территории Украины. Российские силы противовоздушной обороны сбили в районе села Новая Басань в Черниговской области боевой вертолет ВСУ типа Ми-24. В течение этого дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Один из украинских беспилотников вторгся на территорию России над Черным морем, но был запеленгован российской станцией ПВО и сбит на подлете к побережью.

— По мере выполнения отдельными группировками поставленных задач силы и средства будут концентрироваться на главной цели — полном освобождении от националистов территории Донбасса, — заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он также сообщил, что за время операции российские войска заняли всю Херсонскую область и большую часть Запорожской. Заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Генеральный штаб не исключил, что придется прибегнуть к штурму блокированных городов.

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