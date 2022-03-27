В Турции раскрыли детали переговоров с США по F-16

«У нас были переговоры с министром обороны США Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями», — сказал министр, добавив, что участники встречи подтверждают, что их работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают.