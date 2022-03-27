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1 час назад

В Турции раскрыли детали переговоров с США по F-16

Lenta.ruLenta.ru

Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно. Такие детали диалога раскрыл министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает РИА Новости.

В Турции раскрыли детали переговоров с США по F-16
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас были переговоры с министром обороны США Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями», — сказал министр, добавив, что участники встречи подтверждают, что их работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают.

Акар добавил, что этот процесс имеет конгрессовое измерение, после того как американцы сделают свою работу. «Они заявили, что перенесут ее на Конгресс, мы следим за этим процессом», — заявил он.

В январе сообщалось, что США захотели одобрить закупку Турцией американских истребителей F-16 для усиления НАТО на Черном море. По данным СМИ, США могут одобрить запрос Турции и предоставить Анкаре 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70.

Армия,В мире,Хулуси Акар,НАТО,
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