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1 час назад

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в город Дымер под Киевом

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Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Более 20 тонн гумпомощи доставили в Киевскую область военные РФ
Фото: ТАССТАСС

«В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены», - говорится в сообщении.

Гуманитарная акция не ограничилась раздачей гуманитарного груза - также российские военные медики провели прием жителей города, и оказали медицинскую помощь нуждающимся. Те также были обеспечены необходимыми лекарствами.

Сообщается, что безопасность доставки гуманитарных грузов в населенные пункты Киевской области обеспечивают военнослужащие Вооруженных сил России и Росгвардии.

Армия,Минобороны России,Росгвардия,
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