Более 20 тонн гумпомощи доставили в Киевскую область военные РФ

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены», - говорится в сообщении.
Гуманитарная акция не ограничилась раздачей гуманитарного груза - также российские военные медики провели прием жителей города, и оказали медицинскую помощь нуждающимся. Те также были обеспечены необходимыми лекарствами.
Сообщается, что безопасность доставки гуманитарных грузов в населенные пункты Киевской области обеспечивают военнослужащие Вооруженных сил России и Росгвардии.