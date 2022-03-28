Более 20 тонн гумпомощи доставили в Киевскую область военные РФ

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

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«В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены», - говорится в сообщении.

Гуманитарная акция не ограничилась раздачей гуманитарного груза - также российские военные медики провели прием жителей города, и оказали медицинскую помощь нуждающимся. Те также были обеспечены необходимыми лекарствами.