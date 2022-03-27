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11 минут назад

В Лондоне объяснили бесполезность поставок британских танков Киеву

Майк Габриелян

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киеву не поможет поставка английских танков, поскольку украинские вооруженные формирования не умеют ими пользоваться. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Mail on Sunday.

В Лондоне объяснили бесполезность поставок британских танков Киеву
Фото: ReutersReuters

«Поставки британских танков на самом деле не сработают», - сказал Уоллес.

По его словам, чем более совершенные системы вооружений использует армия, тем больше ей требуется времени на обучение.

«Поэтому надо сосредоточиться на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, подобное тому, что уже имеется в их арсенале», - заявил министр.

Он добавил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к использованию на Украине. Некоторые из украинских боевиков уже прошли обучение.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции.

Армия,Сергей Рудской,Бен Уоллес,Генштаб,
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