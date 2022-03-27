В Лондоне объяснили бесполезность поставок британских танков Киеву

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киеву не поможет поставка английских танков, поскольку украинские вооруженные формирования не умеют ими пользоваться. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Mail on Sunday.

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«Поставки британских танков на самом деле не сработают», - сказал Уоллес.

По его словам, чем более совершенные системы вооружений использует армия, тем больше ей требуется времени на обучение.

«Поэтому надо сосредоточиться на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, подобное тому, что уже имеется в их арсенале», - заявил министр.

Он добавил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к использованию на Украине. Некоторые из украинских боевиков уже прошли обучение.