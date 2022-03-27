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49 минут назад

Российские военные уничтожили крупную базу горючего в районе Львова

Газета.RuГазета.Ru

Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили крупную базу горючего в районе Львова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Минобороны сообщило об уничтожении склада ракет для С-300 и "Бука" под Киевом

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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