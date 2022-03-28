Ким Чен Ын продолжит развивать наступательные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейские СМИ.

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«Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии», — сказал лидер страны.

Ранее разведка и военные Южной Кореи заподозрили, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян.