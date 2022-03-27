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19 минут назад

СМИ: НАТО передала Украине неисправное оружие

Елена Прошина

Страны Североатлантического альянса поставляют вооруженным силам Украины неисправное оружие, сообщает Life.

СМИ: НАТО передала Украине неисправное оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берется со старых складов, где лежит по 30—40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет», — заявил экс-бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР Андрей Василец.

Все исправное оружие ВСУ уничтожили российские военные, сообщил ветеран спецназа военной разведки, майор запаса Андрей Горкин. По его словам, все относительно исправное оружие разбирают на границе нацбаты.

Германия отправляла на Украину несколько партий переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», которые хранились на складах бывшей ГДР. Большая часть из этого оружия оказалась неисправной для боевого пользования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах Североатлантического альянса. При этом он упрекнул партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений.

Армия,Владимир Зеленский,Генштаб,НАТО,
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