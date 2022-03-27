Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена

Боевая авиация Аравийской коалиции нанесла удары по позициям движения "Ансар Аллах", также известных как "хуситы", в столице Йемена Сане, сообщает ТАСС.

Удар был нанесен после того, как истек срок для вывоза оружия из йеменских портов Эль-Ходейда, Салиф и аэропорта Саны, а также район квартала Хадда.

"Хуситы используют этот дипломатический район йеменской столицы для складирования вооружения и прикрываются гражданским населением", - заявили в коалиции.

Ранее арабская коалиция начала операцию против хуситов в Йемене. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о нападении на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде. Нападение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сообщается, что инфраструктура предприятия не пострадала и работает в штатном режиме.

21 января в результате авиаудара арабской коалиции по объектам в районе Ходейды, по всей территории Йемена отключился интернет. В ответ на удары шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.