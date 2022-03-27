Зеленский обратился с просьбой к НАТО

Украине нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах Североатлантического альянса, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
При этом он упрекнул партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву вооружений.
«Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. <…> Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция не только Украины, но и «абсолютного большинства населения Европы».
Ранее стали известны детали нового пакета военной помощи США Украине. Он предусматривает противотанковые и зенитные системы. Предполагается предоставление Киеву «немедленной военной помощи», включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.