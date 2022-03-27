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39 минут назад

Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты

Свободная прессаСвободная пресса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Североантлантического альянса военную технику. Он уверен, что 1 процента НАТОвской техники будет достаточно, чтобы победить Россию.

Зеленский обратился с просьбой к НАТО
Фото: EPAEPA

«Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», – сказал в опубликованном в телеграм-канале видео Зеленский.

Президент Украины также обвинил страны НАТО в нерешительности в плане предоставления летальных вооружений киевскому режиму.

Ранее «СП» писала о том, что военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации.

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Армия,В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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