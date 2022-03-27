Зеленский обратился с просьбой к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Североантлантического альянса военную технику. Он уверен, что 1 процента НАТОвской техники будет достаточно, чтобы победить Россию.
«Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», – сказал в опубликованном в телеграм-канале видео Зеленский.
Президент Украины также обвинил страны НАТО в нерешительности в плане предоставления летальных вооружений киевскому режиму.
Ранее «СП» писала о том, что военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации.