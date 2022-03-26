Баку ответил на заявление Минобороны РФ

Министерство обороны Азербайджана пояснило свою позицию в свете последних событий по Карабаху. Ведомство выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства, говорится в сообщении на сайте министерства.

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Азербайджан привержен трёхстороннему заявлению и не нарушил ни одного из его положений, — сообщает Минобороны республики.

Отмечается, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во время беседы с российским коллегой Сергеем Шойгу указал, что азербайджанская сторона уточняет позиции и места на определённых участках.

В МО АР также выразили сожаление, что в соответствии с пунктом 4 трёхстороннего заявления до сих пор не осуществлён полный вывод остатков армянской армии с территории Азербайджана. В связи с чем Минобороны республики призывает российское оборонное ведомство полностью вывести остатки армянской армии с территории республики.