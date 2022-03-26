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21 минуту назад

Минобороны Азербайджана пояснило свою позицию по Карабаху

News.ruNews.ru

Министерство обороны Азербайджана пояснило свою позицию в свете последних событий по Карабаху. Ведомство выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства, говорится в сообщении на сайте министерства.

Баку ответил на заявление Минобороны РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Азербайджан привержен трёхстороннему заявлению и не нарушил ни одного из его положений, — сообщает Минобороны республики.

Отмечается, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во время беседы с российским коллегой Сергеем Шойгу указал, что азербайджанская сторона уточняет позиции и места на определённых участках.

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В МО АР также выразили сожаление, что в соответствии с пунктом 4 трёхстороннего заявления до сих пор не осуществлён полный вывод остатков армянской армии с территории Азербайджана. В связи с чем Минобороны республики призывает российское оборонное ведомство полностью вывести остатки армянской армии с территории республики.

Ранее МИД РФ распространило заявление, в котором говорится, что российский миротворческий контингент принимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Карабахе. В ведомстве подчеркнули, что Москва выражает крайнюю озабоченность ростом напряжённости в регионе.

Армия,Закир Гасанов,Сергей Шойгу,МИД России,
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