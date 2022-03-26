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38 минут назад

В Словакии развернули первый комплекс ПВО Patriot

Газета.RuГазета.Ru

В связи с ситуацией на Украине в Словакии был развернут первый из трех комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ТАСР.

В Словакии развернули первый комплекс ПВО Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комплекс был установлен на авиабазе в местечке Слиач в центральной части страны для обеспечения защиты этого региона. По данным агентства, вскоре в Словению прибудут еще два ПВО Patriot, один из которых находится в обслуживании солдат Германии, а второй — Нидерландов.

20 марта сообщалось, что в Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развертывания в стране системы противовоздушной обороны Patriot. Глава минобороны Ярослав Надь подчеркнул, что новая система не призвана заменить уже находящийся на вооружении вооруженных сил республики комплекс С-300.

Ранее глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий. Политик пояснил, что союз с НАТО является для Анкары предметом гордости, а членство в Европейском Союзе — стратегической целью. Его страна рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада.

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