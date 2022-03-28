Вооруженные силы РФ за сутки сбили пять ракет "Смерч"

Вооруженные силы России сбили в воздухе пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», выпущенных ВСУ.

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Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч», — сказал военный.

Конашенков также добавил, что ВС РФ за сутки сбили 19 украинских беспилотников, четыре самолета Су-24 и один Су-27, а также уничтожили 36 военных объектов Украины, в том числе два ЗРК и одну РСЗО. С начала спецоперации Россия поразила на Украине 308 беспилотников, 1713 танков и 170 РСЗО, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.