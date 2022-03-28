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2 часа назад

Российские военные за сутки сбили пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч»

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

Вооруженные силы России сбили в воздухе пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», выпущенных ВСУ.

Вооруженные силы РФ за сутки сбили пять ракет "Смерч"
Фото: ТАССТАСС

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч», — сказал военный.

Конашенков также добавил, что ВС РФ за сутки сбили 19 украинских беспилотников, четыре самолета Су-24 и один Су-27, а также уничтожили 36 военных объектов Украины, в том числе два ЗРК и одну РСЗО. С начала спецоперации Россия поразила на Украине 308 беспилотников, 1713 танков и 170 РСЗО, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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