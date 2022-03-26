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1 час назад

Над Черным морем сбили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Системы ПВО сбили один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», - сказал он.

Конашенков добавил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины.

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