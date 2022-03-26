Азербайджан нанес удары по подразделениям войск Карабаха

"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорится в сообщении.