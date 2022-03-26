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32 минуты назад

МО РФ: ВС Азербайджана нанесли удары с беспилотника по подразделениям войск Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Азербайджан нанес удары по подразделениям войск Карабаха
Фото: mod.gov.azmod.gov.az

"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорится в сообщении.

К Путину обратились с просьбой по Карабаху

Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе предпринимает меры, чтобы урегулировать обострившуюся ситуацию, говорится в бюллетене военного ведомства РФ в субботу.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - говорится в бюллетене.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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