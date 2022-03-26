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29 минут назад

Южная Осетия отправила военных в Донбасс

Елена Прошина

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале заявил, что военнослужащие республики отправились на Донбасс для участия в российской специальной операции. Об этом пишет РИА «Новости».

Южная Осетия отправила военных в Донбасс
Фото: Министерство обороны Южной ОсетииМинистерство обороны Южной Осетии

«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят - кровь аланская дает о себе знать», - сказал Бибилов.

Он отметил, что военные осознанно приняли это решение.

«Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине», - сообщил глава Южной Осетии.

Политик пожелал всем бойцам вернуться с «Победой, живыми и здоровыми в родную Осетию».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал ранее, что намеревается въехать в Киев на трофейной генеральной бронемашине. Он сообщил также, что по возможности национализирует завод по производству этих машин.

Армия,Анатолий Бибилов,Рамзан Кадыров,
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