Южная Осетия отправила военных в Донбасс

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале заявил, что военнослужащие республики отправились на Донбасс для участия в российской специальной операции. Об этом пишет РИА «Новости».
«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят - кровь аланская дает о себе знать», - сказал Бибилов.
Он отметил, что военные осознанно приняли это решение.
«Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине», - сообщил глава Южной Осетии.
Политик пожелал всем бойцам вернуться с «Победой, живыми и здоровыми в родную Осетию».
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал ранее, что намеревается въехать в Киев на трофейной генеральной бронемашине. Он сообщил также, что по возможности национализирует завод по производству этих машин.