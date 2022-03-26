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8 минут назад

Минобороны показало видео уничтожения украинского ЗРК "Бук"

Майк Габриелян

Министерство обороны России опубликовало видео ликвидации украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под Киевом. Он был уничтожен прямым попаданием «Искандера».

«Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом «Искандер». Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом», - сообщается в Telegram-канале Минобороны.

На кадрах видно, как происходит захват цели, и через мгновение по украинскому «Буку» наносится мощный удар. ЗРК превращается в огненный шар, его заволакивают клубы дыма.

ВС РФ уничтожили базу горючего в районе Николаева

Накануне в Минобороны РФ заявили, что основные задачи первого этапа российской операции на Украине выполнены. Практически полностью уничтожены ВВС Украины и система ПВО, перестали существовать военно-морские силы.

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