Минобороны показало видео уничтожения украинского ЗРК "Бук"

Министерство обороны России опубликовало видео ликвидации украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под Киевом. Он был уничтожен прямым попаданием «Искандера».

«Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом «Искандер». Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом», - сообщается в Telegram-канале Минобороны.

На кадрах видно, как происходит захват цели, и через мгновение по украинскому «Буку» наносится мощный удар. ЗРК превращается в огненный шар, его заволакивают клубы дыма.