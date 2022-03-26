Минобороны опровергло данные о вызове россиян в военкоматы

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение последних нескольких дней мужскому населению России поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика уведомляет об их вызове в военный комиссариат.

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По его словам, все такие фальшивые звонки производятся с территории Украины. Генерал-майор подчеркнул, что звонки не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб.

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — заявил Конашенков.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за фейки о российской армии и сначала административное, а за повторный эпизод — уголовное наказание за антивоенные призывы и призывы к санкциям против России.

Распространение ложной информации о вооруженных силах России будет наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или лишением свободы до трех лет. Если информация распространялась с использованием служебного положения — штрафом на сумму от 3 до 5 млн руб. или тюремным сроком от 5 до 10 лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия — от 10 до 15 лет.