Минобороны показало запуск ракет «Калибр» по объектам на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мощный удар высокоточным оружием позволил уничтожить арсенал с военной техникой и вооружением в Житомирской области. Об этом пишет «Лента.ру».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подробно рассказал ранее о достигнутых успехах. Он сообщил, что 25 марта ВС РФ посредством удара крылатых ракет «Калибр» ликвидировали склад ВСУ в районе поселка городского типа Великие Коровинцы.

«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области», - цитирует его ТАСС.

Конашенков добавил также, что база горюче-смазочных материалов в районе Николаева была уничтожена высокоточной ракетой «Оникс».