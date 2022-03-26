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10 минут назад

Минобороны показало запуск ракет «Калибр» по объектам на Украине

Илья Родин

Министерство обороны РФ опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мощный удар высокоточным оружием позволил уничтожить арсенал с военной техникой и вооружением в Житомирской области. Об этом пишет «Лента.ру».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подробно рассказал ранее о достигнутых успехах. Он сообщил, что 25 марта ВС РФ посредством удара крылатых ракет «Калибр» ликвидировали склад ВСУ в районе поселка городского типа Великие Коровинцы.

«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области», - цитирует его ТАСС.

Конашенков добавил также, что база горюче-смазочных материалов в районе Николаева была уничтожена высокоточной ракетой «Оникс».

ВС РФ уничтожили базу горючего в районе Николаева

Отмечается, что 26 марта Министерство обороны показало и другие ролики. В частности, опубликовало кадры нанесения удара по командному пункту ВСУ вертолетами Ка-52.

Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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