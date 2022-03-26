В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
5 минут назад

Медведев рассказал, в каком случае РФ может применить ядерное оружие

Илья Родин

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости» заявил, что Москва может применить ядерное оружие (ЯО) в исключительных случаях. Среди них - удар по России посредством ЯО, угроза существованию страны.

Медведев рассказал, в каком случае РФ может применить ядерное оружие
Фото: ТАССТАСС

«Эти случаи указаны в документе, который утверждён указом президента, и это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну, на её независимость, на её курс», - уточнил Медведев.

Он назвал несколько причин, при которых Россия имеет право использовать ЯО. Во-первых, в ситуации, когда РФ нанесен удар стратегическими ракетами с ядерными боеголовками. Во-вторых, в случае иного применения ЯО против Москвы и ее союзников.

Кроме того, при посягательстве на инфраструктуру российских ядерных сил сдерживания, при котором возможна парализация их деятельности. Также это допустимо в случае угрозы самому существованию государства, даже в том случае, если удар нанесен обычным оружием.

Медведев подчеркнул, что российские официальные лица исходят «из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, – это всё равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путём идти».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители