Шойгу провел совещание с руководством Минфина

"Мы провели совещание с министерством финансов по целому кругу вопросов в части выполнения и бюджетных обязательств по этому году и, самое главное, государственного оборонного заказа, - приводят в ведомстве слова министра. - <...> При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем ГОЗ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий ГОЗ".