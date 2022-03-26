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27 минут назад

ВСУ выпустили более 40 ракет по городу Ясиноватая

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

ВСУ нанесли удар реактивными системами залпового огня «Град» по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ выпустили более 40 ракет по городу Ясиноватая
Фото: ТАССТАСС

Инцидент, по информации представительства ДНР, произошел утром 26 марта в 5:55. Всего украинские военные выпустили по населенному пункту 40 ракет. О жертвах и пострадавших в результате атаки к настоящему моменту ничего не сообщается.

Во вторник, 22 марта, в Народной милиции ДНР заявили, что под Мариуполем была денацифицирована 36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины. Военнослужащие республики захватили четыре танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris. Также отмечалось, что за все время военной спецоперации на Украине, по состоянию на 22 марта, на сторону ДНР добровольно перешел 331 боец ВСУ.

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