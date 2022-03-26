Арабская коалиция начала военную операцию

Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Арабией объявила о начале военной операции для защиты нефтедобывающих объектов. Направлена операция против хуситов.
«Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность», – цитирует заявление коалиции арабский телеканал Al-Ekbariya.
Хуситы атаковали саудовские нефтяные объекты в районе Джидды. Известно о применении ракет и гранатометов, вызванных попаданиями пожарах.
Ранее «СП» писала о том, что бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о «претензиях Варшавы на Калининград».