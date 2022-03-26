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55 минут назад

Арабская коалиция начала военную операцию

Свободная прессаСвободная пресса

Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Арабией объявила о начале военной операции для защиты нефтедобывающих объектов. Направлена операция против хуситов.

Арабская коалиция начала военную операцию
Фото: ТАССТАСС

«Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность», – цитирует заявление коалиции арабский телеканал Al-Ekbariya.

Хуситы атаковали саудовские нефтяные объекты в районе Джидды. Известно о применении ракет и гранатометов, вызванных попаданиями пожарах.

Ранее «СП» писала о том, что бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о «претензиях Варшавы на Калининград».

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