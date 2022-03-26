В Крыму опровергли информацию о массовой мобилизации

Как пояснил Крючков , Служба безопасности Украины ( СБУ ) и 72-й центр информационно-психологических операций (ЦиПСО) начали массовый обзвон жителей Крыма, чтобы вызвать у них панику. В частности, крымчанам звонят с требованиями явиться для призыва, мобилизации и якобы отправки в зону проведения военных действий.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан. Он отметил, что в законодательстве есть четкий перечень ситуаций, при которых гражданам может быть закрыт выезд из страны. При этом все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения не существует.