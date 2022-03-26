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18 минут назад

В Крыму опровергли информацию о массовой мобилизации

Lenta.ruLenta.ru

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о массовой мобилизации на полуострове в связи с проведением спецоперации на Украине. Его слова передает издание РБК.

В Крыму опровергли информацию о массовой мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Как пояснил Крючков, Служба безопасности Украины (СБУ) и 72-й центр информационно-психологических операций (ЦиПСО) начали массовый обзвон жителей Крыма, чтобы вызвать у них панику. В частности, крымчанам звонят с требованиями явиться для призыва, мобилизации и якобы отправки в зону проведения военных действий.

«Это абсолютные, полные фейки, никакой мобилизации не планируется и не производится», — заявил советник.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан. Он отметил, что в законодательстве есть четкий перечень ситуаций, при которых гражданам может быть закрыт выезд из страны. При этом все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения не существует.

Армия,Олег Крючков,Андрей Клишас,Конституционный комитет Госдумы,СБУ,Совет Федерации,
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