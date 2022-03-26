Австралия отказалась от стремления к ядерному оружию в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

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«Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие в соответствии ее с обязательствами в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как неядерное государство», — заявила Томас-Гринфилд.

Она пояснила, что AUKUS подразумевает предоставление Австралии атомных субмарин, оснащенных обычным, но не ядерным оружием. При этом ДНЯО не запрещает военно-морские атомные силовые установки.

В декабре прошлого года постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал AUKUS вызовом нераспространению ядерного оружия.