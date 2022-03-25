В Польше выступили с призывом «вернуть им Калининград»

Он добавил, что «Калининград никогда не был русским и исторически принадлежал Пруссии и Польше». Также Скшипчак подчеркнул, что город «не имеет военного значения».

Стоит отметить, что подобное заявление о Калининграде он делает не впервые. В частности, в прошлом году он назвал российский город «воротами в Балтийское море и на Польскую низменность» и описал «войну России и НАТО» на этой территории. В России данные заявления посчитали недружественными и несовременными. Кроме того губернатор Калининграда Антон Алиханов призывал Скшипчака перестать фантазировать и «пытаться оказаться в каменном веке».