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28 минут назад

В Польше выступили с призывом «вернуть им Калининград»

Елена Прошина

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире местного телеканала Super Express высказался о «претензиях Варшавы на Калининград». Его слова приводит Do Rzeczy.

В Польше выступили с призывом «вернуть им Калининград»
Фото: TwitterTwitter

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является частью польской территории. Мы имеем право претендовать на эту территорию, оккупированную Россией», — заявил Скшипчак.

Он добавил, что «Калининград никогда не был русским и исторически принадлежал Пруссии и Польше». Также Скшипчак подчеркнул, что город «не имеет военного значения».

Стоит отметить, что подобное заявление о Калининграде он делает не впервые. В частности, в прошлом году он назвал российский город «воротами в Балтийское море и на Польскую низменность» и описал «войну России и НАТО» на этой территории. В России данные заявления посчитали недружественными и несовременными. Кроме того губернатор Калининграда Антон Алиханов призывал Скшипчака перестать фантазировать и «пытаться оказаться в каменном веке».

Армия,Антон Алиханов,НАТО,
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