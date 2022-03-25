На Украину из Германии прибыли ПЗРК "Стрела" и пулеметы MG3

Оружие из Германии - 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

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По его информации, помимо ПЗРК и пулеметов, Киеву было передано 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Вместе с тем указывается, что на Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию.

В среду агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера. По его данным, Министерство обороны ФРГ обратилось с соответствующим запросом в Федеральный совет безопасности, который принимает решение о поставках вооружений за рубеж.

26 февраля правительство Германии впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 ПЗРК Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине.