В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

DPA: на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК "Стрела" и 100 пулеметов MG3

ТАССТАСС

Оружие из Германии - 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

На Украину из Германии прибыли ПЗРК "Стрела" и пулеметы MG3
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По его информации, помимо ПЗРК и пулеметов, Киеву было передано 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Вместе с тем указывается, что на Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию.

В среду агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера. По его данным, Министерство обороны ФРГ обратилось с соответствующим запросом в Федеральный совет безопасности, который принимает решение о поставках вооружений за рубеж.

26 февраля правительство Германии впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 ПЗРК Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине.

14 марта стало известно, что правительство Германии во избежание рисков решило больше не предоставлять информацию о поставках оружия на Украину.

Армия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители