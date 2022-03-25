Части российских студентов предложили дать отсрочку от армии

В Минцифры РФ предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме.

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«По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT», — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что министерство готовит проект постановления по выдаче льготной ипотеке для IT-специалистов. Мера поддержки будет предоставляться сотрудникам сферы информационных технологий в возрасте от 22 до 40 лет.