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36 минут назад

Части российских студентов предложили дать отсрочку от армии

Ura.RuUra.Ru

В Минцифры РФ предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме.

Части российских студентов предложили дать отсрочку от армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT», — говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что министерство готовит проект постановления по выдаче льготной ипотеке для IT-специалистов. Мера поддержки будет предоставляться сотрудникам сферы информационных технологий в возрасте от 22 до 40 лет.

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Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Минцифры назвало условия для получения отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд».

Армия,Общество,Максут Шадаев,Сергей Плуготаренко,
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