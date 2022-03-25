В Минобороны России заявили о перехвате приказа о наступлении ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что Киев вел широкомасштабную подготовку к наступлению ударной группы войск, которая была стянута на восток Украины, передает ТАСС.

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«На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов», — сказал военный.

Он также показал оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, в частности приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. По словам Конашенкова, этот документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений украинской Нацгвардии.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — указал он.

В документ говорится, что все мероприятия боевого слаживания националистов требовалось закончить до 28 февраля, чтобы в марте начать выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе, продолжил генерал-майор.

«Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением», — заключил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы Украины планировали наступательную операцию на Крым и Донбасс 8 марта 2022 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.