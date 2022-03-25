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54 минуты назад

В США рассказали о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года

Вероника Полынина

Американские «зеленые береты» с 2014 года проводили «незаметные» тренировки украинских военных. Об этом в интервью Fox News рассказал сержант-майор Специальных сил армии США в отставке Мартин Мур.

В США рассказали о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года
Фото: ReutersReuters

«Специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине», - приводит РИА «Новости» слова бывшего военного.

Он также заявил, что «американские учителя» из Специальных сил регулярно «помогают армиям по всему миру готовиться к конфликтам»: они учат язык, изучают политические, экономические и культурные особенности регионов, где им предстоит работать.

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«Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок», - сказал Мур.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявлял, что соединения украинских войск, которые планировалось использовать на Донбассе, обучались американскими и британскими инструкторами во Львове.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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