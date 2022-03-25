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40 минут назад

МО РФ: не менее 10 украинских мин дрейфуют в западной части Черного моря

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В западной части Черного моря дрейфуют не менее десяти украинских мин, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Дрейфующие мины угрожают безопасности гражданских судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мины сорвались с якоря и сейчас угрожают безопасности военных кораблей и гражданских судов. По словам Рудского, минирование подходов к портам минами устаревших типов является безрассудством.

Также Рудской рассказал, что с начала спецоперации украинская сторона безвозвратно потеряла 14 тысяч военнослужащих, около 16 тысяч бойцов ранено.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Сергей Рудской,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,
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