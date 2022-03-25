Дрейфующие мины угрожают безопасности гражданских судов

В западной части Черного моря дрейфуют не менее десяти украинских мин, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

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Мины сорвались с якоря и сейчас угрожают безопасности военных кораблей и гражданских судов. По словам Рудского, минирование подходов к портам минами устаревших типов является безрассудством.

Также Рудской рассказал, что с начала спецоперации украинская сторона безвозвратно потеряла 14 тысяч военнослужащих, около 16 тысяч бойцов ранено.