Минобороны России: ВС РФ будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заяивл Рудской.