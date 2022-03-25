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36 минут назад

Минобороны России: ВС РФ будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса

ТАССТАСС

Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача - полное освобождение Донбасса. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Минобороны России: ВС РФ будут концентрироваться на полном освобождении Донбасса
Фото: ReutersReuters

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заяивл Рудской.

Российские военные за месяц уничтожили 16 основных военных аэродромов Украины и 39 баз хранения и арсеналов, сообщил Рудской.

"Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1,054 млн тонн боеприпасов", - сказал он.

Российское вооружение

Российское вооружение в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения, заявил Рудской.

"Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения", - сказал он.

Рудской подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки.

"В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск", - отметил он.

Армия,Сергей Рудской,Верховный суд,Минобороны России,Генштаб,
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