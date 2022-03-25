Минобороны заявило об оттоке наемников с Украины

Отток наемников наблюдается в течение семи дней на Украине. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Замечу, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника. Наоборот, наблюдается их отток", - заявил Рудской.
По словам генерал-полковника, в течение недели в Польшу, Венгрию и Румынию сбежали 285 боевиков.
"Надеюсь, что без "Стингеров" и "Джавелинов". Предыдущий опыт показал, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой", - добавил он.
Как сообщил Рудской, Украина с подачи властей страны стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
"Кроме того, с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств <…> Сегодня численность иностранных наемников снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков", - сказал он.
Генерал-полковник отметил, что на наемников не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться.