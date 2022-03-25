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1 час назад

Минобороны сообщило о почти полном уничтожении ПВО и ВМС на Украине

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Воздушные силы и система ПВО Украины почти полностью уничтожены в результате операции России. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Сергей Рудской в пятницу, 25 марта.

МО РФ сообщает о практически полном уничтожении ПВО и ВМС на Украине
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны, — сказал военный.

Россия демилитаризирует Украину с помощью высокоточных ударов по военным объектам и местам дислокации соединений и частей, приводит слова Рудского РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Армия,Виктор Литовкин,Сергей Рудской,Владимир Путин,Генштаб,
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