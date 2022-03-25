МО РФ сообщает о практически полном уничтожении ПВО и ВМС на Украине

Воздушные силы и система ПВО Украины почти полностью уничтожены в результате операции России. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Сергей Рудской в пятницу, 25 марта.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

— В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны, — сказал военный.

Россия демилитаризирует Украину с помощью высокоточных ударов по военным объектам и местам дислокации соединений и частей, приводит слова Рудского РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.