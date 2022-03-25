Минобороны РФ: российские войска заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Фото: пресс-служба Минобороны РФ пресс-служба Минобороны РФ

"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей", - заявил Рудской.

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По словам генерал-полковника, ВС РФ наносят такой ущерб объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории блокированных городов, чтобы в результате сковать силы ВСУ и не дать им возможности усилить свою группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР.

Варианты ведения спецоперации

Россией рассматривалось два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. В первом случае украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку, заявил Рудской.

"При этом были возможны два варианта действий. Первый - ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил", - сказал он.

По словам генерала, поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации.

Господство в воздухе

Российская армия в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины, заявил Рудской.

По его словам, специальная военная операция проводится генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом.

"Задачи выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения. С началом специальной военной операции в течение первых двух суток было завоевано господство в воздухе", - сказал Рудской.

ВВС Украины

Практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы, сообщил Рудской.

"В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны", - заявил он.

По словам генерал-полковника, демилитаризация Украины достигается нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.

Освобождение Донбасса

Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача - полное освобождение Донбасса, заявил генерал-полковник.

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заяивл Рудской.