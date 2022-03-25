Минобороны РФ: российские войска заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Вооруженные силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей", - заявил Рудской.
По словам генерал-полковника, ВС РФ наносят такой ущерб объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории блокированных городов, чтобы в результате сковать силы ВСУ и не дать им возможности усилить свою группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР.
Россией рассматривалось два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. В первом случае украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку, заявил Рудской.
"При этом были возможны два варианта действий. Первый - ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил", - сказал он.
По словам генерала, поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации.
Российская армия в течение первых двух суток специальной военной операции завоевала господство в воздухе Украины, заявил Рудской.
По его словам, специальная военная операция проводится генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом.
"Задачи выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения. С началом специальной военной операции в течение первых двух суток было завоевано господство в воздухе", - сказал Рудской.
Практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы, сообщил Рудской.
"В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны", - заявил он.
По словам генерал-полковника, демилитаризация Украины достигается нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.
Россия изначально не планировала штурм заблокированных украинских городов, сейчас основная задача - полное освобождение Донбасса, заявил генерал-полковник.
"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заяивл Рудской.
Если бы спецоперация проводилась только в пределах ЛНР и ДНР, то украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку. ВС РФ наносят ущерб объектам ВСУ на заблокированных территориях, чтобы они не могли усилить группировку на Донбассе до его полного освобождения. ВС РФ не планировали штурм блокированных украинских городов, но такая возможность не исключена. Под контроль народных милиций ДНР и ЛНР перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действия украинской армии.