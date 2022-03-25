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1 час назад

МО РФ: силовые структуры Украины в Донбассе потеряли около 16 тыс. человек

ТАССТАСС

За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

МО РФ: силовые структуры Украины в Донбассе потеряли около 16 тыс. человек
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССПресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные и около 16 тыс. - санитарные", - сказал он.

Снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено.

По словам Рудского, ВС РФ выполнили основные задачи первого этапа операции на Украине, существенно снижен боевой потенциал украинских войск.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Рудской.

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