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21 минуту назад

Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов

Lenta.ruLenta.ru

Вооруженные силы России не планировали штурм блокированных украинских городов, однако такая возможность не исключена. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве отметили, что присутствие российских войск в районе блокированных городов сковывает силы Киева и не дает усилить группировку в Донбассе.

«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем», — сказали в Минобороны.

В Генштабе также подчеркнули, что все силы и средства российской армии будут сконцентрированы на главном — освобождении Донбасса.

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