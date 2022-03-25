Минобороны допустило штурм блокированных украинских городов

Вооруженные силы России не планировали штурм блокированных украинских городов, однако такая возможность не исключена. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.
В министерстве отметили, что присутствие российских войск в районе блокированных городов сковывает силы Киева и не дает усилить группировку в Донбассе.
«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем», — сказали в Минобороны.
В Генштабе также подчеркнули, что все силы и средства российской армии будут сконцентрированы на главном — освобождении Донбасса.