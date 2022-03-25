Салливан: у США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах

«Мы выберем форму и характер нашего ответа в зависимости от тех действий, которые предпримет Россия. Мы сделаем это в координации с нашими союзниками», — приводит ТАСС комментарий Салливана на заявление президента США Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине.