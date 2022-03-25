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32 минуты назад

Помощник президента Салливан: США  не планируют применять химическое оружие

RT на русскомRT на русском

Соединённые Штаты не планируют использовать химическое оружие ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан: у США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы выберем форму и характер нашего ответа в зависимости от тех действий, которые предпримет Россия. Мы сделаем это в координации с нашими союзниками», — приводит ТАСС комментарий Салливана на заявление президента США Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине.

Он подчеркнул, что «у США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки».

24 марта стало известно, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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