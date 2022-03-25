«Европа в опасности»: сможет ли ЕС уйти от зависимости НАТО

Лидеры стран Евросоюза одобрили первую в истории организации оборонную концепцию. Запланированные шаги должны помочь Брюсселю в большей мере самостоятельно обеспечивать свою безопасность, перестав полностью полагаться на НАТО. Впрочем, по мнению экспертов, маневренность ЕС в оборонных вопросах еще долгие годы будет ограничена. «Газета.Ru» — о том, хочет ли Евросоюз защищаться самостоятельно и сможет ли он это сделать.

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Что такое "Стратегический компас"

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Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили первую оборонную стратегию сообщества - "Стратегический компас ЕС". По сути это план действий в сфере безопасности на ближайшее время, согласно которому страны объединения смогут повысить ее уровень собственными силами. Работа над ним велась последние два года и будет продолжаться теперь на регулярной основе - следующий такой "компас" появится на свет уже в 2025 году.

Название документа "Стратегический компас" имеет прямой смысл - в отчасти засекреченном 42-страничном документе представлен широкий обзор причин обеспокоенности в сфере безопасности ЕС на всех направлениях. На первом плане оказалась, конечно, Россия и связанные с ней конфликты на Украине, в Грузии и Молдавии. При этом издание Politico пишет, что акцент на эту тему в документе был смещен уже после начала спецоперации России на Украине. В первоначальном проекте документа, который был готов еще в ноябре прошлого года, Россия в качестве угрозы не упоминалась вовсе.

Общее число упоминаний РФ во всем документе за эти четыре месяца выросло с 6 до 19. Также исчезла формулировка о необходимости взаимодействовать с Россией "по некоторым конкретным вопросам". В принятом же документе зафиксировано и историческое решение ЕС впервые предоставить военную помощь Украине на сумму около €500 млн.

Далее среди перечисленных угроз - Китай, нестабильная ситуация на Западных Балканах, исламистский терроризм в африканском Сахаро-Сахельском регионе, конфликты на Ближнем Востоке, проблемы в Арктике, Индо-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Кроме того, отмечаются угрозы для ЕС из киберпространства и даже из космоса. При этом в части предложений ничего революционного нет даже на бумаге - Евросоюз так и не начал стремиться к созданию полноценной армии.

Сейчас военные расходы Евросоюза составляют 1,5 % от ВВП или €200 миллиардов. По словам главного европейского дипломата Жозепа Борреля, это почти в четыре раза больше военных расходов России, и почти аналогично тратам на оборону Китая. Но в Брюсселе считают, что этого уже мало.

"Мы должны тратить больше, и мы должны тратить лучше", - сказал Боррель.

Как ЕС будет защищаться

В документе описана грядущая работа ЕС по четырем пунктам: быстрые и решительные действия в кризисных ситуациях; защита граждан от быстро меняющихся угроз; инвестиции в возможности и технологии; сотрудничество с другими странами и организациями для достижения общих целей. Программа включает в себя конкретный план по созданию сил быстрого развертывания Евросоюза - при возникновении различных типов кризисов он сможет оперативно развертывать до 5000 военнослужащих. Германия уже предложила составить костяк таких солдат из своих военных.

Вторым пунктом инноваций в европейской безопасности значится проведение регулярных учений в условиях близких к реальным, что никогда ранее не делалось на уровне ЕС. Далее идут более обтекаемые цели - укрепить механизмы командования и управления, способствовать более быстрому и гибкому принятию решений, расширить возможности по борьбе с киберугрозами, дезинформацией и иностранным вмешательством. Запланированы инвестиции в "возможности следующего поколения" и стратегические инструменты обороны. Для этих целей будет создан новый центр в Европейском оборонном агентстве.

Кроме того, Евросоюз будет работать и над собственной космической стратегией. При этом НАТО, как это можно было предсказать, все равно фигурирует среди целей по развитию партнерских отношений посредством более "структурированного политического диалога" и оперативного сотрудничества. Среди стран-соратников упоминаются США, Канада, Великобритания, Япония, страны Западных Балкан, Африки, Азии и Латинской Америки.

"Более враждебная среда безопасности требует от нас сделать качественный скачок вперед и увеличить наши возможности и готовность действовать", - говорится в заявлении Совета ЕС о принятой оборонной концепции.

Боррель пообещал "подталкивать" всех участников ЕС к достижению поставленных результатов на практике.

"Европа в опасности - мы должны действовать", - сказал он, имея в виду открытые боевые действия на Украине.

Боррель призвал не называть "Стратегический компас" простым документом, которые обычно готовят в Брюсселе, так как в данном случае были прописаны обязательные для всех государств действия с четкими дедлайнами.

Сможет ли ЕС уйти от зависимости НАТО

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты сходятся во мнении, что принятая дорожная карта ЕС в сфере безопасности не позволяет говорить о каком-то новом историческом этапе в истории альянса. Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в беседе с "Газетой.Ru" указал на бессмысленность предположений о будущем Евросоюза в военной сфере.

"На данный момент это - чисто символический шаг, чтобы показать, что эпоха, когда Евросоюз дистанцировался от военно-политической активности, закончена. Они теперь понимают, что это важнейшая часть их работы, и будут ее делать. Но зависимость от НАТО те же европейцы признают, и говорят, что альянс нужен как никогда. На мой взгляд, в Европе есть опасения, что в Америке на следующем этапе политического развития могут смениться приоритеты, как это уже было, например, при Дональде Трампе. Но я пока не вижу вариантов отхода от натовского военно-политического доминирования", - заключил он.

Заместитель главы Института США и Канады Павел Золотарев также считает, что пока рано говорить о возможном уходе стран Евросоюза от зависимости НАТО, однако назвать новую программу ЕС символической он не готов.

"Понятно, что в прошлом все создаваемые структуры Евросоюза все равно использовались НАТО для управления в ходе военных операций. Я не думаю, что нынешняя стратегия - символический шаг. Приняты меры для поднятия собственной безопасности, но пока сложно говорить, в какой степени их удастся реализовать", - сказал эксперт.

Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов сказал "Газете.Ru", что попытки Евросоюза создать общие военные силы можно считать "очень долгой историей", которая периодически получает новый импульс.

"Еще начиная с конца 1990-х годов ЕС заявляет о собственной оборонной политике, об автономии от НАТО. Но фактически ничего у них до сих пор так не получилось, поскольку эта привязка очень сильная. Например, под давлением американцев в начале 00-х было принято, что ЕС проводит миротворческие операции только там и где, когда это захочет НАТО. Новая стратегия - не первый документ подобного рода. В 2016 году, скажем, уже принималась глобальная стратегия внешней политики и политики безопасности Европейского Союза. Но в реальности при наличии угрозы со стороны России страны ЕС вряд ли решатся на отход от НАТО. Они и не могут, да и не хотят. Долгое время любое движение в сторону независимости ЕС блокировали сначала Британия и Польша, теперь еще и страны Восточной Европы. Так что подобные тексты они могут писать сколько угодно, проблема в том, что дальше дело так и не идет", - отметил эксперт.