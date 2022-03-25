Израильский военный эксперт одним фактом перечеркнул все заявления Запада

Израильский военный эксперт Яков Кедми одним фактом перечеркнул все заявления Запада о стремлении к миру.
Из некоторых западных стран на Украину постоянно прибывают наемники. Также Кедми отметил поставку вооружения на "нужды" сил Украины.
Басурин отметил, что большая часть наемников - американские и английские.
По мнению эксперта, это повод для беспокойства. Он считает, что лучшей тактикой в данной ситуации будет предоставление доказательств подобной деятельности.
Об этом рассказал портал "Народные новости".