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1 час назад

Военный эксперт Кедми одним фактом перечеркнул все заявления Запада

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Израильский военный эксперт Яков Кедми одним фактом перечеркнул все заявления Запада о стремлении к миру.

Израильский военный эксперт одним фактом перечеркнул все заявления Запада
Фото: ReutersReuters

Из некоторых западных стран на Украину постоянно прибывают наемники. Также Кедми отметил поставку вооружения на "нужды" сил Украины.

Басурин отметил, что большая часть наемников - американские и английские.

По мнению эксперта, это повод для беспокойства. Он считает, что лучшей тактикой в данной ситуации будет предоставление доказательств подобной деятельности.

Об этом рассказал портал "Народные новости".

Армия,Яков Кедми,
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