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1 час назад

Семиметровая воронка: кадры с места падения сбитой украинской «Точки-У» под Донецком

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

На подлете к Донецку силы ПВО ДНР уничтожили ракету тактического комплекса «Точка-У» вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших, обломки упали за пределами жилых массивов. Станислав Иващенко находится на месте падения сбитой ракеты.

На подлете к Донецку уничтожена еще одна ракета "Точка-У"
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

«Очередная «Точка-У», выпущенная украинскими боевиками по Донецку и сбитая силами ПВО, упала в нескольких километрах, на выезде из города, и оставила после себя воронку глубиной около 7 метров. Куски земли разлетались в радиусе одного километра. А вот там находятся многоэтажные жилые дома, видимо, там и была цель «Точки-У». Представьте, какие разрушения могли бы быть на том месте», - прокомментировал корреспондент.

Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении под Киевом при помощи ракет «Калибр» крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.

Также было заявлено об уничтожении 636 украинских орудий и минометов в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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