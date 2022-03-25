На подлете к Донецку уничтожена еще одна ракета "Точка-У"

На подлете к Донецку силы ПВО ДНР уничтожили ракету тактического комплекса «Точка-У» вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших, обломки упали за пределами жилых массивов. Станислав Иващенко находится на месте падения сбитой ракеты.
«Очередная «Точка-У», выпущенная украинскими боевиками по Донецку и сбитая силами ПВО, упала в нескольких километрах, на выезде из города, и оставила после себя воронку глубиной около 7 метров. Куски земли разлетались в радиусе одного километра. А вот там находятся многоэтажные жилые дома, видимо, там и была цель «Точки-У». Представьте, какие разрушения могли бы быть на том месте», - прокомментировал корреспондент.
Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении под Киевом при помощи ракет «Калибр» крупнейшей из оставшихся у ВСУ топливных баз.
Также было заявлено об уничтожении 636 украинских орудий и минометов в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.