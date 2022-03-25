На подлете к Донецку уничтожена еще одна ракета "Точка-У"

«Очередная «Точка-У», выпущенная украинскими боевиками по Донецку и сбитая силами ПВО, упала в нескольких километрах, на выезде из города, и оставила после себя воронку глубиной около 7 метров. Куски земли разлетались в радиусе одного километра. А вот там находятся многоэтажные жилые дома, видимо, там и была цель «Точки-У». Представьте, какие разрушения могли бы быть на том месте», - прокомментировал корреспондент.