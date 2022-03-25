Около 50 тыс. военных ЦВО примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

"В регионах дислокации военного округа в 2022 году пройдут три военных парада в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в которых будут задействованы более 6 тыс. участников, из них свыше 3 тыс. человек от Минобороны России. Всего будет организовано проведение более 100 торжественных мероприятий с привлечением около 50 тыс. военнослужащих, в том числе на территории российских военных объектов в Таджикистане и Киргизии", - сказал он.