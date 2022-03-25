Песков: МО РФ готовит укрепление западного фланга на фоне действий НАТО

Минобороны РФ прорабатывает меры по укреплению своего западного фланга, причем это поручение президент РФ Владимир Путин дал до решения НАТО по укреплению восточного фланга.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Еще до принятия решений об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось, - пояснил он. - Там образовывался достаточно мощный кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО".
По словам представителя Кремля, российская сторона действует согласно поручению президента России, которое он дал министру обороны Сергею Шойгу.
Согласно этому поручению, министерство должно проработать и представить предложения верховному главнокомандующему о мерах по укреплению западного фланга.
"Не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалось в нашу сторону", - добавил Песков, отметив, что Россия расценила это как опасность для себя. И это, по его словам, стало предтечей "тех самых событий, которые сейчас происходят".
Пресс-секретарь главы государства также высказал мнение, что романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступила рутина. Об этом он заявил, комментируя по просьбе журналистов высказывание президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин пытается развалить НАТО.
"Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения, - сказал Песков.- А трудовые будни заключаются в том, что НАТО - она как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции".
Он подчеркнул, что никаких других функций альянс выполнять не может просто по своей сути.
"Как мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся", - добавил представитель Кремля.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит решение о военном усилении восточного фланга из-за событий на Украине.
К сотням тысяч войск альянса в Европе добавятся четыре новые тактические группировки. Первым этапом будет развертывание четырех новых тактических группировок НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.