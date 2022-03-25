Песков: МО РФ готовит укрепление западного фланга на фоне действий НАТО

"Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения, - сказал Песков.- А трудовые будни заключаются в том, что НАТО - она как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции".