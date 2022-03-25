Песков переадресовал в Минобороны вопрос об эффективности российских ракет на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев утверждения, приведенные в публикации агентства Reuters насчет эффективности российских ракет, используемых в ходе спецоперации на Украине.
Представитель Кремля порекомендовал обратиться по этой теме в Минобороны.
Ранее агентство со ссылкой на данные разведки США заявило, что до 60% российских высокоточных ракет, используемых во время спецоперации, якобы не достигают целей.
"У меня не может быть комментариев. Я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-либо на этот счет заявлять. Здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать такие утверждения.