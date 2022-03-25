Минобороны России рассказало о потерях ВСУ

За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.