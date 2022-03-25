Кадыров считает, что Украина перешла все грани

По данным специалистов, украинские националисты и бандеровцы начали использовать в жилых населенных пунктах боеприпасы с белым фосфором. Об этом заявил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления Президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации», – заявил Рамзан Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что белый фосфор очень токсичен и во всем мире запрещен, и что Украина перешла все грани. Он уверен, что вооруженные силы Украины действуют по указке США, но могут обвинить в применении зажигательных боеприпасов Россию, хотя России это ни к чему, следует из его слов в телеграм-канале. Рамзан Кадыров также отметил, что разоблачение преступников близко.
Россия продолжает доставлять гуманитарную помощь на Украину и освобождать страну от националистов. В России оказывают также поддержку беженцам из Донбасса и Украины.
Отметим, в ходе спецоперации на Украине нашли биолаборатории – в ней создавали вирусы. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении дела.