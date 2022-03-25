Кадыров считает, что Украина перешла все грани

Глава Чечни подчеркнул, что белый фосфор очень токсичен и во всем мире запрещен, и что Украина перешла все грани. Он уверен, что вооруженные силы Украины действуют по указке США, но могут обвинить в применении зажигательных боеприпасов Россию, хотя России это ни к чему, следует из его слов в телеграм-канале. Рамзан Кадыров также отметил, что разоблачение преступников близко.