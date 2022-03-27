Германия начнет закупать системы ПРО Arrow 3 у Израиля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Фото: Nir Elias/Reuters Nir Elias/Reuters

Отмечается, что такая сделка может обойтись в €2 млрд, система может быть введена в эксплуатацию в 2025 году. В статье говорится, что системы радаров расположились бы трех местах в Германии. В случае обнаружения ракеты выпускается перехватчик Arrow 3, который уничтожит атакующую ракету за пределами земной атмосферы.

"Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия", - пишет издание.

Ранее немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины проинформировало, что на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет "Стрела" и 100 единых пулеметов MG3. Также пакет помощи со стороны ФРГ включает 8 млн патронов для пистолетов, 350 тыс. продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. До этого телеканал CNN сообщил, что Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В предыдущих списках Киев запрашивал на сотни ракет меньше, уточнили источники канала.