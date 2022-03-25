Российские ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - сказал он.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации РФ на Украине были уничтожены 261 беспилотник, 204 ЗРК, 1 587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки РСЗО, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 397 единиц военной автоспецтехники.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.