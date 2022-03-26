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17 минут назад

ВС РФ уничтожили ракетой "Оникс" базу горючего в районе Николаева

ТАССТАССиещё 4

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточной крылатой ракетой "Оникс" базу горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили базу горючего в районе Николаева
Фото:  Минобороны России Минобороны России

"Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины", - сказал Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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